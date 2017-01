HAGL thua trận thứ hai liên tiếp

Hải Phòng (áo đỏ) lần đầu giành chiến thắng trước HAGL trên sân Pleiku. Ảnh: ANH TIẾN

Phút 13, đón quả đá phạt góc của Hồng Duy từ cánh phải vào, Đông Triều bay người đánh đầu cận thành mở tỉ số 1-0. Một pha làm bàn đẹp mắt và Đông Triều rất dũng cảm trong pha lập công này khi lao người đến phía trước bất chấp cú tung chân phá bóng giải vây cực mạnh của hậu vệ đội khách Hải Phòng. Kết quả, Đông Triều ghi bàn nhưng đổi lại, máu đã rơi trên gương mặt cầu thủ này khi có tới hai vết rách vì những chiếc đinh giày của đối phương.

Niềm vui của chủ nhà ngắn chẳng tày gang khi 9 phút sau đó Hải Phòng gỡ hòa 1-1 bằng cú sút hiểm hóc của Văn Thắng. Trận đấu đang diễn ra khá hào hứng thì đèn trên sân phụt tắt mất 7 phút. Có vẻ như đây là điềm không may báo trước cho Hoàng Anh Gia Lai trong trận mở màn mùa bóng mới trên sân nhà. Phút 70, Anh Hùng mở bóng bổng từ cánh phải vào cho Ngọc Tân đánh đầu đưa bóng vào góc xa ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Thua liền hai trận, Hoàng Anh Gia Lai chôn chân ở đáy bảng xếp hạng. Một mùa bóng đầy gian nan lại đến với đội bóng phố núi.

Video clip trận HAGL thua Hải Phòng 1-2. Nguồn: VTV6

Quảng Nam - Hà Nội: 2-1

Các cầu thủ Quảng Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Nội. Ảnh: THẮNG LÊ

Dù phải làm khách trên sân Tam Kỳ nhưng với dàn cầu thủ chất lượng hơn, CLB Hà Nội đã chơi áp đảo Quảng Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương tận dụng sự sơ hở của hàng thủ đội khách, đệm bóng ghi bàn mở tỉ số của trận đấu ở phút 15.

Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Nội dồn lên gây sức ép dữ dội về phía khung thành Quảng Nam. Và sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 70, Quang Hải đã tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội. Từ quả ném biên bên cánh phải, Hoàng Vũ Samson đánh đầu nối đưa bóng trôi ngang vòng cấm địa tạo điều kiện cho Quang Hải ập vào đánh đầu hiểm hóc quân bình tỉ số. Đây là bàn thắng thứ ba của Quang Hải chỉ sau hai trận đầu tiên ở V-League 2017.

Tuy nhiên, pha lập công của Quang Hải không đủ giúp Hà Nội ra về với 1 điểm bởi đến phút 77 cũng với pha đánh đầu, tiền đạo Thiago đã mang về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Quảng Nam.

Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Hà Nội tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của họ đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Văn Cường, chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Video clip Quảng Nam thắng Hà Nội 2-1. Nguồn: VPF

Than Quảng Ninh - TP.HCM: 2-0

TP.HCM (áo đỏ) trong trận thua Than Quảng Ninh 0-2. Ảnh: ANH HOÀNG

Thời gian kiểm soát bóng không nhiều, thế nhưng lối chơi phối hợp nhóm tổ chức tấn công khá mạch lạc giúp cho tân binh V-League 2017 là TP.HCM nhiều lúc phải làm cho đội chủ nhà lúng túng và cuốn theo lối chơi của mình. Tuy vậy, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Than Quảng Ninh với TP.HCM không có nhiều điều để nói về chuyên môn ngoại trừ vài phút cuối trận.

Phút 86, tiền đạo Dyachenko của TP.HCM (người từng khoác áo Than Quảng Ninh mùa trước) đột phá qua hai hậu vệ chủ nhà rồi sút bóng bật xà ngang hỏng ăn bàn thắng trông thấy. Chưa kịp hết nuối tiếc cho pha bóng này, TP.HCM bị thủng lưới khá lãng xẹt: Hồng Việt phạm lỗi ngớ ngẩn trước vòng cấm địa đội nhà. Quả đá phạt của Xuân Tú tạo ra cảnh hỗn loạn trước khung thành TP.HCM và tiền vệ Nguyên Sa nhanh chân đệm bóng mở tỉ số 1-0 vào phút 88.

Chưa hết choáng váng với bàn thua này, đội khách lại thua tiếp bàn thứ hai sau pha bật tường đẹp mắt của Văn Hiếu với Patiyo và cuối cùng Văn Hiếu kết thúc hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0 cho Than Quảng Ninh.

Video clip trận Than Quảng Ninh thắng TP.HCM 2-0. Nguồn: VPF

CĐV Long An mắng trọng tài

Chiều 13-1, không ít CĐV Long An đã bực tức chửi trọng tài sau khi bị thổi 11m vào cuối trận, dẫn đến bị B.Bình Dương gỡ hòa 1-1 ở vòng 2 V-League 2017.

Trận đấu diễn ra khá chán trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Người ta không còn nhận ra đội bóng từng 4 lần vô địch V-League như B.Bình Dương khi thi đấu rất tệ. Những ngôi sao còn sót lại của B.Bình Dương như đội trưởng Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, ... dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình. Vì vậy, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự chỉ tạo ra một cơ hội nguy hiểm thật sự trong hiệp hai, tiếc là Dugary lại đánh đầu không thắng được thủ môn Minh Nhựt.

Trọng tài ra sân trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Ảnh: N.K

Trong khi đó, Long An dù chơi cũng không tốt nhưng lại chớp cơ hội ghi bàn rất tốt. Từ tình huống phản công nhanh, Oseni rồi chuyền cho Phương Tâm băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỉ số 1-0 ở phút 73. Ở phút bù giờ, khi mà các cầu thủ Long An và CĐV nhà chuẩn bị ăn mừng chiến thắng thì trọng tài Võ Minh Trí lại thổi 11m khi cho rằng Văn Năm để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Anh Đức đã sút thành công đem về 1 điểm cho B.Bình Dương.

Bực tức với quyết định của trọng tài, nhiều CĐV Long An đã nán lại trên khán đài để chờ trọng tài. Do đó, các trọng tài phải ra sân trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh trước những tiếng mắng chửi từ các CĐV .

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng CLB Long An Ngô Quang Sang chỉ tỏ ý tiếc nuối khi đội nhà đánh mất 2 điểm ở phút cuối . Tuy nhiên, ông Sang than phiền rằng cần xem lại việc trọng tài bàn hai lần đưa bảng bù giờ vào cuối trận. Ông Sang nói: "Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại có đến hai lần đưa bảng bù giờ: lần đầu 4 phút, lần sau 1 phút".