Đấu sớm vòng 2 V-League 2017: Hấp dẫn sân Cẩm Phả, Pleiku

Khó cho B.Bình Dương Với đội hình chỉ còn vài ngôi sao lớn tuổi như Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Thành, Tấn Trường..., đội bóng từng bốn lần vô địch V-League B.Bình Dương giờ đây chỉ là đội bóng bình thường. Minh chứng rõ nhất là thất bại 0-1 trên sân nhà ở trận mở màn dù Sanna Khánh Hòa là đối thủ không mạnh. Trong khi đó, Long An sau khi suýt phải rớt hạng mùa trước đã có những thay đổi về lực lượng khiến sức mạnh của đội bóng tăng lên đáng kể. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền đạo Oseni - cầu thủ đã ghi bàn quan trọng giúp Long An thắng ngược chủ nhà XSKT Cần Thơ 2-1 ở lượt đầu tiên. Lịch THTT bốn trận đấu chiều 13-1: Than Quảng Ninh - TP.HCM (16g, BĐTV THTT); HAGL - Hải Phòng (17g, VTV6 THTT); Quảng Nam - Hà Nội (17g, TTTV THTT); Long An - B.Bình Dương (17g30, BTV2 THTT).