​Điểm tin sáng 12-1: Juventus vào tứ kết Cúp quốc gia

Niềm vui của Paulo Dybala sau khi mở tỉ số cho Juventus. Ảnh: Getty Images

Trận này, HLV Massimiliano Allegri chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng Juventus vẫn vượt trội hoàn toàn so với Atalanta. Ba bàn thắng của Juventus được ghi do công Paulo Dybala (23’), Mario Mandzukic (35’) và Miralem Pjanic (75’, penalty). Còn hai bàn thắng rút ngắn tỉ số của Atalanta được ghi do công Abdoulay Konko (71’) và Emmanuel Latte Lath (81’).

Đối thủ của Juventus ở tứ kết là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa AC Milan và Torino vào sáng 13-1.

Ở một trận đấu khác, Fiorentina cũng đã giành vé vào tứ kết sau khi đá bại Chievo 1-0 trên sân Artemio Franchi với bàn thắng duy nhất của Federico Bernardeschi ở phút 90. Thắng trận này, Fiorentina sẽ gặp Napoli ở tứ kết.

Ronaldo vắng mặt trận Sevilla

Ronaldo được HLV Zidane cho nghỉ ngơi trong trận đấu với Sevilla. Ảnh: Reuters

CLB Real Madrid xác nhận ngôi sao Cristiano Ronaldo sẽ không có mặt trong trận làm khách trên sân Sevilla ở lượt về vòng 16 đội Cúp Nhà vua vào sáng 13-1.

Cristiano Ronaldo mới hoàn tất một năm tràn ngập danh hiệu bằng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016 hôm 9-1. Hiện Ronaldo đang rất khỏe mạnh nhưng để dưỡng sức cho cầu thủ quan trọng nhất của mình, HLV Zidane đã quyết định cho ngôi sao người Bồ Đào Nha nghỉ ngơi trong trận lượt về với Sevilla.

Cùng vắng mặt trong trận lượt về với Sevilla còn có tiền vệ Luka Modric và James Rodriguez. Modric mới bình phục chấn thương, còn James Rodriguez đang bị đau nhẹ ở bắp chân. Dù vắng nhiều trụ cột nhưng Real Madrid vẫn rộng cửa đi tiếp sau khi đã đá bại Sevilla 3-0 ở trận lượt đi vào tuần trước.

Makelele trở lại Premier League

Claude Makelele trở lại Premier League làm trợ lý cho HLV Clement tại Swansea City. Ảnh: Getty Images

Cựu tiền vệ Real Madrid và Chelsea đã quay trở lại Premier League để làm trợ lý cho HLV Paul Clement tại CLB Swansea City.

Claude Makelele, 43 tuổi, từng có quãng thời gian thi đấu rất thành công cho hai CLB Real Madrid (2000-2003) và Chelsea (2003-2008). Sau khi giải nghệ (2011), Makelele và HLV hiện tại của Swansea Paul Clement từng có 2 năm làm trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti tại Paris Saint-Germain.

Năm 2014, Makelele được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Bastia (Pháp) nhưng bị sa thải sau 6 tháng vì thành tích yếu kém của đội bóng.