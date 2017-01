Tập thể dục cuối tuần có ích lợi lớn hơn. Ảnh: CBS News

Theo Hãng tin AFP, hiện tại các chuyên gia y tế khuyến nghị mọi người tập thể dục mức độ vừa phải tối thiểu 150 phút mỗi tuần, hoặc 75 phút tập nặng. Tuy nhiên, chưa ai xác định được một người bình thường phải luyện tập thường xuyên ở mức nào, hàng ngày hay chia theo từng đợt cách xa nhau hơn.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Y tế Mỹ (JAMA) cho thấy những người tập trung luyện tập định kỳ một hoặc hai ngày mỗi tuần, đặc biệt vào dịp cuối tuần, cũng có nguy cơ tử vong thấp tương đương với những người tập đều đặn ba ngày mỗi tuần.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát gần 64.000 người và chia họ thành bốn nhóm: lười hoạt động, hoạt động không đáng kể, chỉ tập thể dục cuối tuần và thường xuyên luyện tập. So với những người lười luyện tập, người tập thể dục một hoặc hai ngày một tuần có nguy cơ tử vong thấp hơn 30%.

Nguy cơ chết do bệnh tim thấp hơn 40% và nguy cơ chết do ung thư thấp hơn 18%. Nhóm hoạt động không đáng kể và nhóm thường xuyên luyện tập có tỷ lệ tương tự. So với nhóm lười hoạt động, nhóm hoạt động không đáng kể cũng có nguy cơ tử vong thấp hơn 31%.

“Tập thể dục chỉ một hoặc hai ngày một tuần, dù không đạt mức như giới y tế khuyến nghị, cũng có lợi là nguy cơ tử vong sẽ thấp hơn” - AFP dẫn lời giáo sư Emmanuel Stamatakis thuộc ĐH Sydney (Úc), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

“Dù vậy, vì lợi ích sức khỏe tối ưu, mọi người cần tập luyện bằng hoặc vượt trên mức khuyến nghị” - giáo sư Stamatakis nhấn mạnh.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng 90% người được khảo sát là người da trắng. Do đó lợi ích của việc chỉ luyện tập thể thao dịp cuối tuần có thể không mang tính chất phổ biến đối với tất cả mọi người. Nhìn chung, những người chỉ tập thể thao cuối tuần thường là nam giới.

Độ tuổi trung bình của họ là trên 40 và họ đã hoạt động với thời lượng như vậy trung bình trong hơn chín năm. Bất chấp những hạn chế này, các nhà nghiên cứu vẫn khẳng định các dữ liệu đã thu thập được là khá thuyết phục.

Trước đó, một nghiên cứu của ĐH Harvard (Mỹ) ở 580 người cũng cho thấy tập thể dục dù chỉ cuối tuần cũng giúp giảm nguy cơ tử vong. Thể thao giúp giảm lượng cholesterol xấu, kiểm soát cân nặng, giúp ngủ ngon, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim, ung thư, tiểu đường...