Mở màn V-League 2017:Niềm vui nhân đôi với SHB Đà Nẵng

Tuyển thủ U-19 VN Quang Hải (19) đã ghi cú đúp trong trận Hà Nội thắng Than Quảng Ninh 3-2. Ảnh: NAM KHÁNH

Thế nhưng điều thú vị đã đến khi họ giành được chiến thắng sát nút 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai trong ngày khai mạc mùa bóng mới 2017 và cũng là trận đấu đầu tiên trên sân mới này có sự góp mặt của khoảng 19.000 khán giả (thống kê do giám sát trận đấu cung cấp).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đã đến ở phút 9 do công của thủ quân Vũ Phong, sau pha dàn xếp phản công mạch lạc giữa Anh Tuấn và Thanh Hải. Và nếu tiền đạo Eydison tỉnh táo dứt điểm chuẩn xác hơn thì tỉ số không dừng lại ở đó. Trong lịch sử 13 lần đến Đà Nẵng thi đấu, chưa một lần Hoàng Anh Gia Lai có được chiến thắng - thua 11 trận, hòa 2 trận.

* Gần 7.000 khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng diễn ra trong trận đương kim vô địch Hà Nội đá bại đương kim vô địch Cúp quốc gia Than Quảng Ninh 3-2. Tuyển thủ U-19 - tiền đạo Quang Hải đã có một ngày tỏa sáng với những pha đá phạt, sút xa lợi hại và lập cú đúp cho Hà Nội, bàn còn lại thuộc về Silva. Hai bàn thắng của Than Quảng Ninh do Nguyên Sa và Quách Tân ghi).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) cho biết đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên điều đáng tiếc, theo HLV Phan Thanh Hùng, là trọng tài điều khiển trận đấu Nguyễn Đức Vũ đã để xảy ra quá nhiều sai sót sơ đẳng. “Nếu trọng tài bắt như thế này thì cầu thủ sẽ mất niềm tin, chắc chắn tôi sẽ phải có ý kiến về công tác trọng tài” - HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh.

* Trên sân Cần Thơ, đội khách Long An lội ngược dòng thắng chủ nhà 2-1 với hai pha lập công của Oseni và Hoàng Lâm trong hiệp hai, sau lúc bị Henry ghi bàn giúp XSKT Cần Thơ dẫn trước 1-0. Trận đấu này chỉ có không hơn 3.000 khán giả.