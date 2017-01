Những kỳ vọng ở mùa giải 2017

HAGL giảm giá vé để kéo khán giả đến sân Ban lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định giữ nguyên giá vé cũ là 80.000 đồng, 60.000 đồng và 40.000 đồng, đồng thời hạ giá khán đài C với 2.000 chỗ ngồi còn 20.000 đồng - mức giá thấp nhất so với mặt bằng chung của V-League. Ông Huỳnh Mau - giám đốc điều hành CLB - cho biết: “Nếu không có khán giả, nguồn cảm hứng lẫn động lực chơi bóng của cầu thủ vơi đi rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi quyết định dành riêng khu vực khán đài C với giá 20.000 đồng nhằm phục vụ quần chúng yêu bóng đá nhưng có thu nhập thấp ở phố núi. Thà giá vé thấp mà sân bóng đông khán giả, còn hơn bán giá cao nhưng cầu trường vắng vẻ...”. S.H.