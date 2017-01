​Nhiều CLB ở V-League 2017 tổ chức lễ xuất quân

TTO - Ngày 5-1, nhiều CLB như Long An, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM đã tổ chức lễ xuất quân thi đấu tại V-League 2017 khai mạc vào chiều 7-1 tới.

CLB Long An ra mắt trang phục thi đấu tại V-League 2017. Ảnh: S.H

Mục tiêu của CLB Long An ở V-League 2017 là xếp vào tốp giữa của bảng xếp hạng chung cuộc và lọt vào bán kết Cúp quốc gia.

Chủ tịch CLB Long An là ông Võ Thành Nhiệm cho biết: “Với nhiều lý do khách quan và chủ quan nên thành tích của CLB ở V-League 2016 không như mong muốn (trụ hạng vào giờ chót sau khi thắng Viettel 1-0 ở trận đấu play off). Đó cũng là bài học kinh nghiệm để tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm tránh vết xe đổ của mùa bóng trước….”.

Còn ở lễ xuất quân diễn ra vào trưa 5-1, tập thể ban huấn luyện và cầu thủ SHB Đà Nẵng đã nhận chỉ tiêu nằm trong tốp ba đội mạnh nhất giải V-League 2017 (đội xếp hạng 3 V-League 2016) và phải lọt vào đến bán kết cúp quốc gia.

Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng tổ chức lễ xuất quân và ra mắt nhà tài trợ mới. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tô Văn Động giám đốc sở VH-TT Hà Nội, cho biết thành phố Hà Nội chưa có chủ trương cho xây mới SVĐ Hàng Đẫy. Trước mắt, chỉ giao cho CLB bóng đá Hà Nội quản lý và sửa chữa SVĐ này.

Công Vinh trở thành quyền chủ tịch CLB TP.HCM Công Vinh tặng hoa cho phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu. Ảnh: N.K Chiều 5-1, cựu tiền đạo đội tuyển VN Lê Công Vinh đã được bổ nhiệm làm quyền chủ tịch CLB TP.HCM (trước đó là phó chủ tịch CLB) nhân lễ xuất quân tham dự mùa giải mới 2017 tổ chức tại GEM Center. Tại lễ xuất quân, CLB TP.HCM đã đón nhận bảng tượng trưng 60 tỉ đồng tài trợ từ các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, CLB còn nhận tài trợ trang phục từ tập đoàn thể thao Mizuno. Phát biểu khi được lãnh đạo công ty cổ phần bóng đá TP.HCM tín nhiệm trao quyền chủ tịch CLB, cựu tiền đạo Lê Công Vinh hứa sẽ làm hết sức mình để toàn đội có thể cống hiến bóng đá đẹp và giành thành tích tốt để xứng đáng là đại diện của bóng đá TP.HCM.