​“Máu lửa” không giúp Arsenal ở lại cuộc đua

Niềm vui của các cầu thủ Arsenal sau khi Giroud (giữa) gỡ hòa 3-3. Ảnh: Reuters

Cú lội ngược dòng ngoạn mục trong vòng 15 phút cuối trận của các cầu thủ Arsenal là nguồn cảm hứng để các CĐV tiếp tục ở lại với bóng đá. Nhưng nó không giúp Arsenal ở lại với cuộc đua tranh chức vô địch Premier League.

Như thường lệ, ông Wenger là người phàn nàn nhiều nhất về lịch thi đấu của Premier League trong mùa lễ. Họ chỉ có 48 giờ là khoảng cách giữa trận đấu thắng Crystal Palace 2-0 với trận đấu trên sân của Bournemouth. Nhưng các đội bóng khác cũng trải qua lịch thi đấu dày đặc như vậy, chứ không riêng gì Arsenal.

Có khác biệt là trong khi các đội bóng khác học được cách chung sống với lịch thi đấu này, Arsenal lại không. Như Swansea chẳng hạn, sau khi thua Bournemouth 0-3, họ đã tìm được chiến thắng 2-1 trên sân của Crystal Palace, dù chỉ với HLV tạm quyền Alan Curtis.

Có vẻ như lời than vãn về lịch thi đấu của Wenger ảnh hưởng không tốt đến các cầu thủ của ông. Arsenal hoàn toàn chơi thiếu nhuệ khí trong hiệp đầu trên sân của Bournemouth, phòng thủ chểnh mảng và để đối thủ áp đảo. Thay vì than vãn, Wenger nên tìm cách tiếp cận khác để tinh thần các cầu thủ cao hơn. Nhưng “gà bài” cho HLV đã 67 tuổi và có hơn 20 năm kinh nghiệm ở Premier League có vẻ không thích hợp lắm, với bất kỳ ai.

Jack Wilshere, cầu thủ được Arsenal cho mượn là linh hồn trong lối chơi của Bournemouth mùa này, nhưng anh không được phép đối đầu với Arsenal theo hợp đồng. Dù vậy, Bournemouth đã triển khai lối chơi tấn công không chê vào đâu được. Nếu ông Wenger nghỉ hưu, người phù hợp nhất để tiếp quản chiếc ghế của ông ở sân Emirates là Eddie Howe, HLV của Bournemouth.

Cú lội ngược dòng từ tỉ số 0-3 đến tỉ số 3-3 của Arsenal do nỗ lực của các cầu thủ, nhưng chính họ cũng cảm thấy may mắn khi thoát khỏi đây với một trận hòa. Bournemouth trong hiệp hai mất cầu thủ năng nổ nhất trên sân là Ryan Fraser do chấn thương, và Simon Francis bị đuổi ra sân vì trọng tài khá nặng tay. Bournemouth cũng trả giá phần nào cho thứ bóng đá hăng say tấn công của họ. Mùa trước, họ để thủng lưới 67 bàn, đến thời điểm hiện tại của mùa bóng này, con số bàn thua đã là 34.

Giroud vừa ghi bàn thắng để đời vào lưới Crystal Palace, nay lại cứu Arsenal khỏi một trận thua với cú đánh đầu ở phút bù giờ, nhưng chuỗi ngày đẹp của tiền đạo này sẽ kéo dài đến bao giờ, khi mà các đồng đội của anh rời sân bóng lên giường bệnh mỗi lúc một nhiều. Sau Santi Cazorla, Mathieu Debuchy, Danny Welbeck, Shkodran Mustafi, Per Mertesacker, Kierran Gibbs, Theo Walcott, trận này có thêm Francis Coquelin nữa. Và chưa kể vài cầu thủ gốc Phi về dự Giải vô địch bóng đá châu Phi 2017.

Kém Chelsea 8 điểm, lịch thi đấu trong 1 tháng tiếp đây của Arsenal sẽ còn nặng nữa, khi họ sẽ phải đấu với Bayern Munich ở Champions League, với Chelsea, Liverpool. Như thường lệ, mọi cánh cửa lại đóng chặt với Arsenal vào tháng 3 hàng năm?