Hiếu Ngân quyết vực dậy taekwondo TP.HCM

Biết ơn sự hậu thuẫn của gia đình Năm 2001, Hiếu Ngân lập gia đình với anh Nguyễn Phan Duy Phương - người cũng từng tập taekwondo phong trào và là bạn thân của một đồng đội với mình trong đội tuyển taekwondo VN. Dù vậy, suốt 15 năm qua, Hiếu Ngân rất ít có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình khi mà công việc văn phòng lẫn chuyên môn đã ngốn hầu như hết thời gian, ngay cả với hai ngày nghỉ cuối tuần. Ngay cả tài chính cho gia đình cũng một tay chồng lo liệu để Hiếu Ngân yên tâm cống hiến cho niềm đam mê của mình do thu nhập của cô cũng không nhiều. Nói về sự hi sinh thầm lặng của chồng lẫn gia đình, Hiếu Ngân chia sẻ: “Tôi thấy mình rất may mắn. Vợ chồng tôi sống chung với gia đình chồng. 15 năm qua hầu như tôi đi suốt ngày, không huấn luyện thì dẫn quân đi thi đấu. Nhưng cũng may gia đình chồng rất thương yêu và hiểu cho niềm đam mê của tôi để tạo điều kiện cho tôi có thời gian làm chuyên môn”.