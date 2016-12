TTO - Chiều 29-12, CLB Than Quảng Ninh đã đoạt Siêu cúp quốc gia 2016 sau khi đá bại CLB Hà Nội (tên cũ là Hà Nội T&T) 4-2 trong loạt sút luân lưu (hòa 3-3 sau 90 phút thi đấu) trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Than Quảng Ninh đoạt Siêu cúp quốc gia 2016. Ảnh: NAM KHÁNH

Trận đấu giữa hai đội diễn ra khá hấp dẫn với điểm nhấn là màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Đội vô địch Cúp quốc gia 2016 Than Quảng Ninh nhập cuộc khá tốt và sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của ngoại binh Patiyo Tambwe ở phút thứ 3.

Bị thủng lưới, các cầu thủ CLB Hà Nội dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực bất thành, đến phút 28, Thành Lương với cú sút phạt đẹp mắt đã ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho CLB Hà Nội.

Hưng phấn sau bàn gỡ, CLB Hà Nội chơi lấn lướt và tìm được bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 ở phút 51 nhờ công của Văn Quyết trên chấm 11m. Trước đó, Văn Quyết đã bị Minh Tùng (Than Quảng Ninh) phạm lỗi trong vòng cấm.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Nội. Ảnh: NAM KHÁNH

Tuy nhiên chỉ 7 phút sau, tiền vệ Vũ Minh Tuấn với cú sút cực nhanh trong vòng cấm đã mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Than Quảng Ninh. Đến phút 74, Than Quảng Ninh tiếp tục gây bất ngờ khi có bàn thắng vượt lên dẫn 3-2 sau pha dứt điểm chính xác của Patiyo. Tuy nhiên, đội trưởng Gonzalo đã tỏa sáng đúng lúc với cú đánh đầu chính xác mang về bàn gỡ hòa 3-3 cho CLB Hà Nội ở phút 79.

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều tạo ra được những cơ hội nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Hòa nhau 3-3 sau 90 phút thi đấu, Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Trên loạt "đấu súng" cân não, Than Quảng Ninh đã đá bại Hà Nội 4-2. Thủ môn Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) đã xuất sắc cản phá 2 quả đá luân lưu của Gonzalo và Duy Mạnh bên phía CLB Hà Nội.

Video clip trận Than Quảng Ninh thắng Hà Nội 4-2 trên loạt sút luân lưu. Nguồn: VTV