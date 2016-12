Học bơi chống đuối nước với Ánh Viên

Ánh Viên chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh. Ảnh: TRẦN MAI

Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức với hi vọng sẽ khơi dậy tinh thần học bơi cho thanh thiếu niên phòng chống đuối nước. Một thành viên trong ban tổ chức cho biết họ tổ chức chương trình này với hi vọng Ánh Viên sẽ khơi dậy đam mê bơi lội cho cộng đồng, qua đó sẽ phòng tránh được những vụ đuối nước thương tâm. Mỗi năm bình quân cả nước có hơn 4.000 vụ chết đuối.

Ánh Viên xuất hiện thân thiện, hòa đồng với các em nhỏ và những người tham gia giúp tạo nên không khí sôi nổi cho chương trình. Cô gái vàng của bơi lội VN chia sẻ: “Trong thời gian tập huấn tại Mỹ, tôi có biết vụ đuối nước thương tâm ở sông Trà Khúc khiến 9 học sinh chết đuối. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Kỹ năng bơi lội là rất cần thiết mà bất cứ ai cũng phải có để tự bảo vệ mình. Thông qua chương trình này, tôi hi vọng sẽ góp một phần nhỏ tiếng nói của mình cho việc dạy và học bơi trên khắp cả nước”.

Sau đó, Ánh Viên đã vui vẻ trả lời những câu hỏi của các em nhỏ như hãy học bơi để bảo vệ mình trước tiên, rồi đam mê sẽ đưa các bạn trẻ trở thành VĐV. Cô cũng chia sẻ mình được ông nội dạy bơi từ khi còn bé để tự bảo vệ mình trong hoàn cảnh quanh làng quê đầy kênh rạch. Từ đó, cô có cơ hội trở thành VĐV bơi lội.

Các em nhỏ vây quanh Ánh Viên với rất nhiều câu hỏi và xin chữ ký của cô gái vàng. Em Lê Anh Kiệt (lớp 8C Trường THCS Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) cho biết em rất vui khi được gặp Ánh Viên “bằng da bằng thịt” ngoài đời. Bản thân Kiệt cũng vừa đoạt huy chương vàng bơi lội tỉnh Quảng Ngãi, khi nghe Ánh Viên chia sẻ những câu chuyện tự học bơi để bảo vệ mình và thành VĐV như bây giờ, Kiệt tâm sự: “Chị Viên đã tiếp thêm động lực cho tụi em tiếp tục cố gắng để có thể trở thành một VĐV bơi lội giỏi”.

Ông Trần Phước Hải, phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho biết chương trình “Bơi cùng Ánh Viên - Đồng hành cùng thanh thiếu niên phòng chống đuối nước” là một sự kiện rất ý nghĩa đối với không chỉ tỉnh Quảng Ngãi mà còn với cả nước. “Những vụ đuối nước thương tâm đã buộc toàn xã hội phải hành động. Hôm nay (28-12) Ánh Viên đã phát động được tinh thần bơi lội” - ông Hải nói.

Trao quà cho gia đình 9 học sinh chết đuối Chương trình đã trao quà cho gia đình chín học sinh chết đuối ở sông Trà Khúc. Khi Ánh Viên mang phần quà giúp bà Lê Thị Hơn (bà nội của cháu Trần Tiến Phát bị đuối nước trong vụ chín học sinh chết đuối), bà Hơn nghẹn ngào cho biết: “Gia đình tôi bất hạnh khi mất đi một đứa cháu, chỉ vì không biết bơi. Nếu cháu tôi có được điều kiện bơi lội sớm hơn thì gia đình tôi đã không rơi vào thảm kịch”.