​M.C thắng dễ đội cuối bảng Hull City

Niềm vui của các cầu thủ M.C sau khi Yaya Toure (số 42) mở tỉ số. Ảnh: Reuters

Video clip trận Hull City thua M.C 0-3. Nguồn: Youtube

Trận này, M.C tiếp tục thiếu vắng tiền đạo Sergio Aguero do án treo giò nhưng “Man xanh” vẫn vượt trội hoàn toàn so với Hull City. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, M.C đã tràn sang phần sân của Hulll City và tạo ra rất nhiều huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn David Marshall. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với việc không gặp may, M.C đã không thể sớm có bàn thắng dù tạo ra rất nhiều cơ hội, trong đó một lần bóng tìm đến cột dọc khung thành đội chủ nhà sau cú dứt điểm của De Bruyne (phút 53).

Tấn công liên tục nhưng phải đến giữa hiệp 2 M.C mới xuyên thủng được mành lưới của thủ môn Marshall sau sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Phút 72, từ pha lên bóng bên cánh phải, tiền vệ Raheem Sterling cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị hậu vệ Robertson phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Yaya Toure đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Marshall, mở tỉ số cho M.C.

Pha đệm bóng nâng tỉ số lên 2-0 cho M.C của Kelechi Iheanacho. Ảnh: Reuters

Bị thủng lưới, Hull City buộc phải dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Và khi không còn tập trung phòng ngự, các học trò HLV Mike Phelan đã không thể ngăn được sức mạnh tấn công của M.C. Phút 78, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, David Silva xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của De Bruyne rồi thực hiện đường căng ngang cho Kelechi Iheanacho đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-0 cho M.C.

Chiến thắng được hoàn tất cho “Man xanh” ở phút bù giờ thứ tư sau pha phản công chớp nhoáng bên cánh trái. Tiền vệ Sterling dốc bóng từ giữa sân vào thẳng vòng cấm Hull City rồi thực hiện đường căng ngang cho các đồng đội. Hậu vệ Curtis Davies trong nỗ lực cản phá đường căng ngang của Sterling đã vô tình đưa bóng về thẳng lưới nhà, “tặng” cho M.C bàn thắng thứ ba.

Thắng trận này, M.C tạm qua mặt Liverpool (chưa đá vòng 18) vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 39 điểm, hơn Liverpool hai điểm và kém đội đầu bảng Chelsea 7 điểm.