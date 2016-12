Kỳ nghỉ đông căng thẳng

Edin Dzeko ăn mừng khi ghi bàn giúp Roma giành chiến thắng trước Chievo. Ảnh: REUTERS

Trừ Giải ngoại hạng Anh, các giải đấu lớn hàng đầu của châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp đều đã bước vào kỳ nghỉ đông sau lượt trận diễn ra rạng sáng 23-12. Tuy vậy, trong khi các cầu thủ có thể an tâm tận hưởng hai tuần lễ xả hơi thì với ban huấn luyện cùng các quan chức những đội bóng hàng đầu, kỳ nghỉ đông 2016 vẫn bộn bề công việc khi những cuộc đua đang trong giai đoạn khó lường.

Trước vòng 18, Juventus (42 điểm) vẫn hơn đội nhì bảng AS Roma đến 7 điểm. Nhưng khoảng cách này đã được rút ngắn còn 4 điểm sau khi đội bóng thủ đô đánh bại Chievo 3-1 rạng sáng qua. Do bận đá Siêu cúp (diễn ra rạng sáng nay) với AC Milan nên Juventus sẽ đá bù vòng 18 vào giữa tháng 2 - thời điểm Champions League bắt đầu quay trở lại với vòng 16 đội. Những trận đấu bù giữa thời điểm căng thẳng như vậy luôn tạo ra trở ngại về mặt thể lực cho các cầu thủ. Đặc biệt là khi AS Roma đã bị loại khỏi Champions League và có thể dành sức nhiều hơn cho đấu trường quốc nội.

Cùng cảnh ngộ với Juventus là Real Madrid (R.M), đội bóng dù hơn đội nhì bảng Barca 3 điểm và đá ít hơn một trận nhưng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn về lịch thi đấu. Ngoài ra, HLV Zinedine Zidane chắc chắn sẽ phải đau đầu với bài toán nhân sự dịp đầu năm mới khi siêu sao Gareth Bale vẫn chưa hẹn ngày trở lại sau chấn thương nặng hồi tháng 11. Một ngôi sao khác, tiền vệ James Rodriguez lại nhiều lần bóng gió về khả năng ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Hai giải đấu được đón nhận luồng gió tươi mới nhất ở kỳ nghỉ đông năm nay là Đức (Bundesliga) và Pháp (Ligue 1). Nhiều năm qua, hai giải đấu này mặc nhiên chấp nhận sự thống trị của những gã nhà giàu vượt trội - Bayern Munich (B.M) của Bundesliga và PSG ở Ligue 1. Nhưng điều đó đã không còn đúng nữa ở mùa giải năm nay. Chiến thắng trước Leipzig ở vòng 16 đã giúp B.M “cắt đuôi” được đối thủ bám đuổi khó chịu này. Nhưng khoảng cách 3 điểm vẫn hứa hẹn về một cuộc đua hấp dẫn, ít nhất là so với mùa giải năm ngoái khi “hùm xám” bỏ xa Dortmund tới tận 8 điểm vào kỳ nghỉ đông.

Mọi chuyện càng thú vị hơn ở Ligue 1 khi PSG từ chỗ luôn độc chiếm ngôi đầu với khoảng cách rất xa so với nhóm bám đuổi nay đã bị Nice đánh bật khỏi ngôi vô địch mùa đông. Hiện tại Nice có 44 điểm, trong khi Monaco có 42 điểm và PSG có 39 điểm. Điều này hứa hẹn về một cuộc đua vô địch tưng bừng sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông.

Napoli hẹp cửa bám đuổi Trong khi Roma giành chiến thắng để hâm nóng cuộc đua vô địch, đội bóng xếp thứ 3 ở Serie A Napoli lại sẩy chân khi bị một Fiorentina đang có phong độ khá tệ cầm chân 3-3 ở vòng 18. Napoli đang có phong độ rất cao với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp nhưng kết quả hòa này khiến họ vẫn kém Juventus 7 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.