​Xuân Trường khoác áo CLB Gangwon

Xuân Trường sẽ khoác áo CLB Gangwon trong mùa bóng 2017. Ảnh: S.H

Nói về việc thay đổi CLB của tiền vệ Xuân Trường, ông Đức cho biết: “Trong hợp đồng đã được ký kết thì Xuân Trường còn nghĩa vụ đá cho Incheon đến hết mùa bóng 2017. Tuy nhiên, sau khi Gangwon giành được quyền thăng hạng ở K-League Challenger 2017 (giải nhà nghề cao nhất Hàn Quốc) thì lãnh đạo của CLB này đã có cuộc làm việc với Incheon để xin tiếp nhận Xuân Trường.

Nói nôm na là Gangwon mua lại hợp đồng của Xuân Trường từ phía Incheon. Xuân Trường hay Hoàng Anh Gia Lai không phá vỡ hợp đồng đã có. Do vậy việc bồi hoàn hợp đồng của Xuân Trường như thế nào thì do hai CLB của Hàn Quốc tự thỏa thuận với nhau, chúng tôi không can dự vào mà chỉ được hai CLB này thông báo trở lại vào trưa 22-12 sau khi có sự thỏa thuận giữa các bên có liên quan”.

HLV trưởng Gangwon là ông Choi Yoon Gyum từng làm việc ở Hoàng Anh Gia Lai. Ông ấy biết về năng lực chuyên môn của Xuân Trường nên chủ động đề nghị lãnh đạo CLB Gangwon làm việc với Incheon để xin chuyển nhượng. HLV Choi Yoon Gyum khẳng định với Hoàng Anh Gia Lai rằng sẽ tạo điều kiện tối đa để Xuân Trường được ra sân nhiều hơn ở mùa bóng tới.

Ông Đức nói thêm: “Trong cuộc làm việc với CLB Gangwon trưa 22-12, tôi nói thẳng rằng khi xây dựng Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG vào năm 2007, mục tiêu lớn nhất của tôi là mở ra cơ hội cho cầu thủ thi đấu để giành HCV SEA Games rồi mới tính chuyện ra nước ngoài thi đấu.

Do đó nếu như Gangwon muốn có chữ ký của Xuân Trường thì phải chấp nhận cho cầu thủ này về khoác áo U-23 hay tuyển VN mỗi khi Liên đoàn Bóng đá VN và HLV trưởng đội tuyển triệu tập vào năm tới. Phía đội Gangwon đã chấp thuận yêu cầu này và cũng hứa chắc rằng sẽ tạo cơ hội để Xuân Trường thi đấu từ 30 đến 40% tổng số trận đấu của CLB này ở K-League Challenger 2017. Bên cạnh đó, CLB sẽ bố trí nhà ở riêng và cấp cho cầu thủ này xe hơi riêng…”

Được biết ở K-League 2016, tiền vệ Xuân Trường được Incheon xếp đá chính 3 trận, và một trận vào sân từ ghế dự bị.

Công Phượng sẽ trở lại với Mito Hollyhock Thông tin này đã được bầu Đức xác nhận. Ông nói: “Trong tuần qua, chủ tịch CLB Mito Hollyhock đã đến VN để làm việc với tôi và đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng mới với Công Phượng. Đại diện CLB của Nhật Bản giải thích với tôi lý do vì sao Công Phượng ít được thi đấu mùa bóng vừa rồi như thế này: đầu năm 2016, Công Phượng đến với Mito Hollyhock với tình trạng chấn thương nặng ở vai, phải mất 4 tháng tạm dưỡng thương. Sau đó, anh phải mất hơn 2 tháng nữa để tập và hòa nhập cùng đồng đội. Chính vì thời gian dưỡng thương và tập luyện làm quen khá dài nên HLV trưởng không dám mạo hiểm với anh. Đó là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới việc Công Phượng thường xuyên ngồi ghế dự bị. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn đánh giá cao nỗ lực cũng như năng lực chuyên môn của Công Phượng, từ đó mong rằng Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục cho Công Phượng triển hạn hợp đồng mới với CLB Mito Hollyhock. Trước đề nghị chính đáng, hợp tình hợp lý của Mito Hollyhock, tôi đồng ý với điều kiện- Công Phượng sẽ chơi V-League 2017, đồng thời chỉ chuyển sang chơi cho Mito Hollyhock ngay sau lúc SEA Games kết thúc vào tháng 8- 2017. Phía đối tác đã chấp thuận với yêu cầu mà Hoàng Anh Gia Lai đặt ra…”. Liên quan đến trường hợp của Tuấn Anh, ông Đức cho hay là ông đã đưa ra yêu cầu như vậy với CLB Yokohama và đội bóng của Nhật Bản đã đồng ý như trường hợp của Công Phượng. Hoàng Anh Gia Lai cùng với Yokohama và Mito Hollyhock sẽ có cuộc làm việc trong một ngày gần đây để soạn thảo hợp đồng mới về trường hợp của Tuấn Anh và Công Phượng.