​Điểm tin tối 22-12: Hoàng Nam dừng bước ở tứ kết Thailand F5 Futures

TTO – Ngày 22-12, Lý Hoàng Nam đã thua ngược với tỉ số 1-2 trước tay vợt hạng 335 thế giới Kwon Soon Woo (Hàn Quốc) ở tứ kết đơn nam Giải quần vợt chuyên nghiệp Thailand F5 Futures diễn ra tại Hua Hin (Thái Lan).

Tay vợt Lý Hoàng Nam. Ảnh: T.P

Khi còn thi đấu các giải trẻ, Hoàng Nam đã giành chiến thắng trong cả 2 lần đối đầu Kwon Soon Woo. Thế nhưng, Kwon Soon Woo đang tiến bộ rất nhanh khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và leo lên vị trí thứ 335 thế giới trong khi Hoàng Nam chỉ xếp hạng 658 thế giới.

Hoàng Nam nhập cuộc tốt hơn và giành được chiến thắng 6-4 ở ván đầu tiên trước Kwon Soon Woo. Ván thứ hai tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co và tay vợt Hàn Quốc chỉ giành được chiến thắng 6-4 nhờ bẻ bàn cuối cùng (thứ 10) do Hoàng Nam cầm giao bóng.

Hai tay vợt thể hiện quyết tâm rất lớn ở ván thứ ba quyết định. Hoàng Nam có đến 2 lần bẻ bàn do Kwon Soon Woo cầm giao bóng nhưng rốt cuộc lại thua với tỉ số 3-6, chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2.

Sau giải đấu này, Hoàng Nam tiếp tục ở lại Thái Lan để tham dự giải Thailand F6 Futures chính thức khởi tranh vào tuần sau.

SHB Đà Nẵng quyết thắng Yadanarbon FC

HLV Lê Huỳnh Đức và HLV đội Yadanarbon FC - ông Rene tại cuộc họp báo trước trận hôm 22-12 ở Hà Nội. Ảnh: NAM KHÁNH

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), cho biết đội bóng của ông sẽ nỗ lực thi đấu để giành chiến thắng trước CLB Yadanarbon FC (Myanmar) trong trận đấu diễn ra ngày 23-12 tại Toyota Mekong Club Championship 2016.

Sáng 22-12, ban tổ chức (BTC) Giải bóng đá Toyota Mekong 2016 đã tổ chức họp báo trước trận đấu SHB Đà Nẵng-Yadanarbon FC (sẽ diễn ra lúc 18g chiều 23-12 trên SVĐ Mỹ Đình). Vé vào theo dõi trận đấu có mệnh giá duy nhất là 20.000 đồng.

Trước khi bước vào trận đấu này, SHB Đà Nẵng đã để thua trận ra quân với tỉ số 1-2 trước CLB Lanexang United (Lào) ngày 5-11. Vì thế nếu muốn vào bán kết, không có cách nào khác là thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải giành chiến thắng trước đội bóng đến từ Myanmar.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Huỳnh Đức chia sẻ: “Đây sẽ là trận đấu hết sức khó khăn vì Yadanarbon FC là đội bóng rất mạnh. Hiện nay SHB Đà Nẵng cũng đang thiếu vắng một số trụ cột trong đó có Huy Toàn bị chấn thương gãy tay, vì thế tôi buộc phải đôn một cầu thủ trẻ khác lên thay thế. Việc các cầu thủ nghỉ ngơi một thời gian dài sau V-League cũng là một bất lợi cho chúng tôi. Dù sao SHB Đà Nẵng cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể vào bán kết”.

Toyota Mekong Cup là giải bóng đá giao hữu thường niên được tổ chức cho các quốc gia vùng sông Mekong. Đội bóng tham dự là CLB giành chức vô địch của giải bóng đá VĐQG của các nước. Giải năm nay có sự tham dự của 5 đội bóng đến từ: VN, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Tổng giá trị giải thưởng là 173.000 USD, trong đó nhà vô địch được thưởng 75.000 USD. CLB SHB Đà Nẵng đại diện cho VN dự giải thay thế cho CLB Hà Nội T&T.

Thủ môn Tấn Trường bắt phạt đền trên HTV7

Thủ môn Tấn Trường trên poster quảng cáo cho chương trình. Ảnh: N.K

Chiều 22-12, ban tổ chức chương trình "Vua phạt đền" đã họp báo công bố lễ phát sóng tại TP.HCM.

Người tham dự "Vua phạt đền" (kéo dài 12 tập) sẽ phải đối mặt với các thử thách cả về thể lực, kỹ năng lẫn tâm lý. Bên cạnh đó, người chơi còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với hơn 50 ngôi sao giải trí của làng giải trí Việt trên ghế bình luận.

Các thí sinh được chọn qua vòng casting sẽ trải qua 4 vòng thi: so tài, đối đầu, nội chiến và phạt đền. Ở vòng so tài, 8 người chơi sẽ chia làm hai đội lần lượt thi đấu và tính điểm. Đội nào cao điểm hơn sẽ nhận được lợi thế tại tập 2.

Tại vòng đối đầu, hai đội chơi sẽ đối kháng với nhau, đội giành chiến thắng sẽ vào vòng nội chiến. Ở vòng thi này, 4 người chơi ở mỗi đội sẽ phải so tài với nhau thông qua 1 thử thách để tìm ra 2 người thắng cuộc bước vào vòng thi cuối mang tên vòng phạt đền. Tại đây, hai người thắng cuộc sẽ phải đối mặt với cựu thủ môn đội tuyển VN Bùi Tấn Trường trên chấm 11m để chọn ra người chiến thắng (sút vào lưới Tấn Trường nhiều hơn đối phương) vào vòng thi chung kết.

Người chiến thắng mỗi một tập sẽ giành được giải thưởng 30 triệu đồng. Chương trình sẽ phát sóng vào 21g30 mỗi thứ 6 hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 6-1 tới.