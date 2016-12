​Điểm tin sáng 22-12: Lazio thảm bại trên sân Inter 

Các cầu thủ Inter ăn mừng bàn thắng vào lưới Lazio. Ảnh: REUTERS

Trận này, Inter Milan không vượt trội so với Lazio, thậm chí còn lép vế trong 45 phút đầu. Nhưng với 12 phút bùng nổ ở đầu hiệp 2, Inter Milan đã ghi liền ba bàn thắng do công Ever Banega (54’) và Mauro Icardi (56’, 66’) để khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 3-0.

Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp dưới thời HLV Stefano Pioli. Thắng trận này, Inter Milan xếp thứ 7 với 30 điểm, kém đội đầu bảng Juventus 12 điểm. Còn Lazio giậm chân ở vị trí thứ tư với 34 điểm.

Barcelona nhẹ nhàng vào vòng 5 Cúp nhà vua

Rạng sáng 22-12, Barcelona đã đá bại đội bóng hạng ba Hercules với tỉ số đậm 7-0 trên sân Nou Camp trong trận lượt về và giành vé lọt tiếp vào vòng 5 Cúp nhà vua.

Trận này, HLV Luis Enrique chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng Barcelona vẫn áp đảo hoàn toàn so với Hercules. Các bàn thắng của Barcelona được ghi do công Lucas Digne (37’), Ivan Rakitic (45’, pen), Rafinha (50’), Francisco Alcacer (73’) và hat-trick của tiền vệ Arda Turan (55’, 86’, 89’).

Chung cuộc, Barcelona thắng 8-1 và lọt tiếp vào vòng 5 Cúp nhà vua.

Một cầu thủ Đức bị bắn trọng thương

Marc Wachs đã qua cơn nguy kịch sau khi bị bắn. Ảnh: Getty Images

Cầu thủ Marc Wachs của CLB Dynamo Dresden ở Giải hạng 2 Đức đã bị bắn trọng thương trong một vụ nổ súng tại một cửa hàng ở thị trấn Wiesbaden, phía Tây nước Đức. Vụ nổ súng khiến một phụ nữ thiệt mạng và ba người bị thương, trong đó có Marc Wachs.

Giám đốc thể thao CLB Dynamo Dresden, Ralf Minge cho biết Marc Wachs đã được phẫu thuật khẩn cấp và hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch. Truyền thông Đức cho biết đây là một vụ cướp và hung thủ đã trốn thoát ngay sau đó.

Marc Wachs, 21 tuổi, mới chuyển sang thi đấu cho Dynamo Dresden vào mùa hè vừa qua từ đội trẻ Mainz 05.

Athletic Bilbao giữ chân Aduriz

Aritz Aduriz đã gia hạn hợp đồng với Athletic Bilbao đến năm 2018. Ảnh: Getty Images

CLB Athletic Bilbao thông báo tiền đạo Aritz Aduriz đã gia hạn hợp đồng thêm một năm để ở lại sân San Mames đến mùa hè năm 2018.

Aritz Aduriz, 35 tuổi, là chân sút số 1 của Athletic Bilbao từ năm 2012 với 133 bàn thắng sau 295 trận. Mức giải phóng hợp đồng mới của Aduriz là 40 triệu euro.