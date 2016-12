Chờ trận cầu “đinh” U-21 HAGL - U-21 Thái Lan

Các cầu thủ U-21 HAGL trong buổi tập chiều 19-12. Ảnh: S.H

Ngoài ra, dù 9g sáng 19-12 ban tổ chức Giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2016 mới phát hành vé của lượt đấu này, nhưng hơn một giờ trước đó đã có đông đảo người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn từ phía người hâm mộ trước lúc diễn ra trận cầu “đinh” của vòng đấu bảng (bảng B) giữa U-21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - đương kim vô địch) đụng độ U-21 Thái Lan (ba lần đoạt ngôi á quân).

Đây là giải đấu cuối cùng của nhóm cầu thủ cùng sinh năm 1995 như: Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, A Hoàng, Văn Trường cùng Tuấn Anh (chấn thương không dự giải) góp mặt ở sân chơi này do quá tuổi vào năm tới. Lần thứ ba U-21 HAGL sẽ đăng quang và Công Phượng sẽ có lần thứ ba liên tục đoạt danh hiệu Vua phá lưới? Đó chính là sự kỳ vọng rất lớn từ phía người hâm mộ, đồng thời cũng là một cuộc chia tay đẹp, ấn tượng với năm tên tuổi nêu trên.

Trở lại dẫn dắt đội U-21 với lứa cầu thủ do chính mình tuyển chọn và huấn luyện từ tám năm qua, HLV Graechen Guillaume cho rằng: “Tuy U-21 HAGL có đôi chút lợi thế so với các đối thủ khác như khán giả, lợi thế sân nhà và sự ăn ý, nhuần nhuyễn nhờ ăn tập với nhau nhiều năm, nhưng bóng đá luôn chứa đựng vô vàn sự bất ngờ khi quả bóng còn lăn. Do đó chưa thể đoan chắc được mọi chuyện, mà chỉ có thể nói rằng thầy trò chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận ở vòng bảng...”.

Nhận định về U-21 Thái Lan, HLV Graechen Guillaume nói: “Đó là một đối thủ đáng gờm, chơi bóng tự tin, kỹ thuật khéo léo không kém U-21 HAGL. Họ đã thể hiện sức mạnh bằng việc đánh bại U-21 Gangwon (Hàn Quốc) với tỉ số đậm 6-2. Trong đó thật đáng nể với bốn bàn thắng họ ghi được trong 8 phút (từ phút 13 đến 21). Tôi đánh giá cao khả năng dẫn dắt trận đấu của thủ quân Chenrop Samphaodi với 2 bàn thắng vào lưới Gangwon. Rõ ràng trận thắng đậm Gangwon giúp U-21 Thái Lan có thêm tinh thần và điểm số khi đối đầu với U-21 HAGL. Tôi có thể khẳng định rằng đây sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn về chuyên môn giữa hai đội có phần tương đồng nhau về kỹ thuật và chiến thuật...”.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ trong buổi tập ngày 19-12, HLV trưởng đội U-21 Thái Lan Ithsara Sritharo nói rằng: “Giải đấu này là cơ hội tốt để các cầu thủ thể hiện năng lực của mình hòng được chọn vào đội tuyển U-23 tham dự SEA Games vào năm sau tại Malaysia. Tuy có đôi chút lợi thế vì chỉ cần hòa U-21 HAGL sẽ lọt vào bán kết, nhưng chúng tôi đang nghĩ đến việc có điểm ở trận tới chứ chưa đặt ra tham vọng vô địch giải lần này. Mặt khác, chúng tôi cũng chưa nghĩ đến việc phải đòi lại món nợ thua U-21 HAGL 0-3 trong trận chung kết cách đây hai năm...”.

Trước đó, lúc 15g30 sẽ diễn ra trận đấu U-21 Myanmar - U-21 Yokohama. Nếu vượt qua được đại diện đến từ Nhật Bản, U-21 Myanmar nhiều khả năng trở thành đội đầu tiên bảng A lọt vào bán kết (trong trận đấu ngày 18-12, U-21 Myanmar hòa 1-1 với U-21 VN).