Pokémon Go có lợi cho sức khỏe?

TT - Trò chơi Pokémon Go được ca ngợi là phương pháp mang tính cách mạng nhằm thúc đẩy mọi người di chuyển, tay cầm điện thoại thông minh, cuốc bộ lùng bắt “quái thú” trên đường phố và trong các công viên.

Nhiều nghiên cứu cho thấy mâu thuẩn về lợi ích mà Pokemon Go đem đến cho sức khỏe người chơi. Ảnh: REUTERS

Nhưng Pokémon Go có thật sự giúp người chơi trở nên năng động và khỏe mạnh? Một nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy kết quả là khá mâu thuẫn. Theo Hãng tin AFP, các nhà nghiên cứu thuộc Trường y tế công Harvard TH Chan cho biết trong tuần đầu tiên chơi Pokémon Go, người chơi đi thêm trung bình 955 bước mỗi ngày, tương đương gần 50% hoạt động thể chất mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị.

Tuy nhiên chỉ sau sáu tuần, người chơi Pokémon Go quay lại với mức hoạt động trung bình 4.250 bước/ngày, tương tự thời kỳ trước khi trò chơi này trở thành hiện tượng toàn cầu. “Kết quả cho thấy những tác động tích cực đến sức khỏe từ Pokémon Go là khá hạn chế và giảm nhanh sau sáu tuần chơi” - nhóm nghiên cứu khẳng định.

Nhóm chuyên gia Trường y tế công Harvard TH Chan thực hiện cuộc nghiên cứu với 1.182 người độ tuổi 18-35 tại Mỹ. Tất cả đều dùng điện thoại iPhone 6. Thiết bị này tự động thống kê số bước chân người sử dụng. Các nhà nghiên cứu so sánh số bước đi trung bình mỗi ngày trong bốn tuần trước khi tải Pokémon Go và sáu tuần sau đó.

Pokémon Go là trò chơi tương tác ảo trên điện thoại Android và Apple, cho phép người chơi di chuyển và thu phục những chú Pokémon trên đường đi. Kể từ khi xuất hiện hồi tháng 7, Pokémon Go đã vượt mốc 500 triệu lần tải.

“Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của việc hiểu biết về tác động tới sức khỏe của trò chơi điện tử thực tế ảo - bà Katherine Howe, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết và nói tiếp - Chúng tạo cơ hội cho người chơi đi ra ngoài đường, đi bộ, tương tác. Hãy tưởng tượng tiềm năng của việc phát triển những trò chơi này không chỉ để giúp cải thiện thể chất mà còn tăng cường sức khỏe tâm lý, khả năng tương tác xã hội”.

Dù vậy, nghiên cứu cũng cho thấy Pokémon Go có thể gây ra một số vấn đề như tai nạn giao thông, do người chơi mải chơi trên đường phố.