Thắng ngược Arsenal, M.C lên nhì bảng

Arsenal đã khởi đầu trận đấu với M.C rất tốt khi tìm được bàn mở tỉ số ngay trong pha lên bóng đầu tiên. Phút 5, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Alexis Sanchez tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự M.C cho Theo Walcott thoát xuống tung cú dứt điểm hạ thủ môn Bravo, mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, M.C dồn đội hình lên đáp trả và tạo sức ép lớn lên phần sân Arsenal. Dù đội khách đã chủ động lui toàn bộ đội hình về cố thủ trước vòng 16m50 nhưng họ cũng chỉ duy trì được ưu thế dẫn bàn đến đầu hiệp 2.

Phút 47, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, David Silva đã có đường chuyền thông minh cho Leroy Sane thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Petr Cech, quân bình tỉ số 1-1 cho M.C.

Pha quay chậm lại trên truyền hình sau đó cho thấy Sane đã rơi vào thế việt vị sau đường chuyền của Silva. Tuy nhiên, do tình huống đó diễn ra quá nhanh nên trọng tài đã không theo kịp và M.C có được một bàn thắng may mắn.

Hưng phấn sau bàn gỡ, M.C tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Dù thủ môn Petr Cech đã xuất sắc cản được hai cú dứt điểm của Sane và De Bruyne, nhưng với thế trận lấn lướt, M.C cũng đã có thêm một bàn thắng nữa.

Phút 72, từ đường chuyền dài của De Bruyne, Sterling bứt tốc độ băng lên bên cánh phải. Sau một động tác kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Nacho Monreal, Sterling tung cú sút sệt vào góc gần làm bó tay thủ môn Petr Cech, nâng tỉ số lên 2-1 cho M.C.

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho M.C nếu cột dọc không từ chối bàn thắng của De Bruyne ở phút 77. Chung cuộc, M.C thắng Arsenal 2-1 và tạm vươn lên chiếm ngôi nhì bảng với 36 điểm, hơn Arsenal hai điểm và kém đội đầu bảng Chelsea 7 điểm.

Diễn biến trận đấu:

HẾT GIỜ! Phút 90+4, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 thuộc về M.C.

TRẬN ĐẤU ĐƯỢC BÙ GIỜ 4 PHÚT.

M.C THAY NGƯỜI! Phút 84, tiền đạo Kelechi Iheanacho vào thay Kevin de Bruyne.

ARSENAL THAY NGƯỜI! Phút 78, Mohamed Elneny vào thay Alex Oxlade-Chamberlain.

CỘT DỌC! Phút 77, tiền vệ De Bruyne đệm bóng trúng cột dọc khung thành Arsenal sau đường căng ngang bên cánh phải của Navas.

M.C THAY NGƯỜI! Phút 76, Jesus Navas vào thay Leroy Sane.

ARSENAL THAY NGƯỜI! Phút 75, tiền đạo Olivier Giroud vào thay Francis Coquelin.

Niềm vui của các cầu thủ M.C sau khi Sterling (bìa phải) nâng tỉ số lên 2-1. Ảnh: Reuters

Bàn thắng của M.C đến từ pha xử lí xuất sắc của Sterling. Tuy nhiên, các hậu vệ Arsenal cũng đã theo kèm người không quyết liệt và để Sterling đi bóng quá thoải mái.

VAAAOOO...! 2-1 cho M.C, Sterling ghi bàn. Phút 72, từ đường chuyền dài của De Bruyne, Sterling bứt tốc độ băng lên bên cánh phải. Sau một động tác kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Nacho Monreal, Sterling tung cú sút sệt vào góc gần làm bó tay thủ môn Petr Cech, nâng tỉ số lên 2-1 cho M.C.

Video clip bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho M.C của Sterling. Nguồn: YOUTUBE

CỨU THUA! Phút 70, thủ môn Petr Cech một lần nữa cứu thua cho Arsenal với tình huống bay người đẩy cú dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm của De Bruyne.

ARSENAL THAY NGƯỜI! Phút 65, tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain vào thay Alex Iwobi.

CỨU THUA! Phút 62, thủ môn Petr Cech đã xuất sắc cứu thua Arsenal sau pha dứt điểm từ cự li gần của Sane.

Sau khi có bàn thắng gỡ hòa, M.C thi đấu tự tin hơn. Họ cầm bóng và gây sức ép liên tục về phía khung thành Arsenal. Tuy nhiên, các cầu thủ M.C vẫn chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Cech.

Niềm vui của các cầu thủ M.C sau khi Sane (cầm bóng) gỡ hòa 1-1. Ảnh: Reuters

VAAAOOO...! 1-1 cho M.C, Sane ghi bàn. Phút 47, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, David Silva tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Arsenal cho Leroy Sane thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Petr Cech, quân bình tỉ số 1-1 cho M.C.

Video clip bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 cho M.C của Sane. Nguồn: YOUTUBE

M.C THAY NGƯỜI! Phút 46, hậu vệ Bacary Sagna vào thay Pablo Zabaleta.

Hiệp 2 trận M.C - Arsenal đã bắt đầu.

Phút 45+1, trọng tài Martin Atkinson nổi còi kết thúc hiệp 1, Arsenal đang tạm dẫn trước M.C 1-0.

NGUY HIỂM! Phút 36, tiền vệ Granit Xhaka đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc sau quả tạt bên cánh trái của Ozil.

Phút 30, M.C vẫn đang bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Arsenal dù kiểm soát bóng tới 68%. Từ đầu trận, đội chủ nhà vẫn chưa có cú sút nào đi trúng khung thành thủ môn Petr Cech.

M.C vẫn đang nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng đội chủ nhà hãy coi chừng, bởi Arsenal rất nguy hiểm ở các tình huống phản công.

Phút 20, M.C vẫn đang kiểm soát thế trận nhưng các học trò HLV Pep Guardiola đang bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Arsenal.

Tình huống bỏ lỡ cơ hội của Sterling. Ảnh: Reuters

M.C đang gia tăng sức ép về phía khung thành Arsenal. Những phút vừa qua, M.C gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Arsenal bằng những pha lên bóng ở hai cánh. Nhưng ở tình huống quyết định, các học trò HLV Pep Guardiola lại dứt điểm không tốt nên M.C vẫn chưa có được bàn gỡ.

BỎ LỠ! Phút 7, tiền vệ Raheem Sterling bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho M.C khi đánh đầu ra ngoài từ cự li gần trong tư thế không người kèm.

Niềm vui của Walcott sau khi mở tỉ số cho Arsenal. Ảnh: Reuters

VAAAOOO...! 1-0 cho Arsenal, Walcott ghi bàn. Phút 5, từ pha lên bóng ở trung lộ, Alexis Sanchez đã có đường chuyền thông minh cho Theo Walcott thoát xuống đánh bại thủ môn Bravo, mở tỉ số cho Arsenal.

Video clip bàn mở tỉ số cho Arsenal của Walcott. Nguồn: Youtube

Trận M.C - Arsenal trên sân Etihad đã bắt đầu. Hiệp 1, Arsenal là đội giao bóng trước.

De Bruyne (M.C, trái) và Alexis Sanchez - ai sẽ thắng ở trận thư hùng này? Ảnh: Daily Mail

Trước khi bước vào trận này, Arsenal đang xếp thứ ba với 34 điểm, còn M.C xếp thứ tư với 33 điểm.

Ở trận này, cả hai đội đều không có đội hình mạnh nhất. M.C thiếu vắng tiền vệ Ilkay Gundogan do chấn thương và Fernandinho, Sergio Aguero do án treo giò. Trong khi đó, Arsenal không có Aaron Ramsey, Shkodran Mustafi, Per Mertesacker và Santi Cazorla vì nhiều chấn thương khác nhau.

Đội hình xuất phát của hai đội: Man City: Bravo, Kolarov, Zabaleta (c), Otamendi, Clichy, Fernando, Sterling, De Bruyne, Sane, Silva, Toure Arsenal: Cech, Bellerin, Gabriel, Koscielny, Monreal, Coquelin, Xhaka, Walcott, Ozil, Iwobi, Alexis Sanchez